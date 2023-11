“Si è chiusa una due giorni della Regione Puglia ad Osaka, con il talento straordinario di Solaika Marrocco, giovanissima chef stellata salentina che ha conquistato imprenditori e tutto il mondo giapponese riunito qui. Abbiamo avuto la possibilità di far conoscere non solo la nostra cultura enogastronomica, ma anche il nostro territorio, grazie a Pugliapromozione. Abbiamo ascoltato il quartetto d’archi del Teatro Petruzzelli, altra eccellenza tutta pugliese. Abbiamo avuto scambi con imprenditori giapponesi: la Puglia oltre ad essere destinazione turistica è anche luogo di investimenti e di produzione di qualità del made in Italy. Dopo questa due giorni ad Osaka possiamo avviarci verso l’Expo 2025”.

Lo ha detto il vice presidente Raffaele Piemontese al termine della serata evento Puglia Lifestyile organizzata dalla Regione Puglia in collaborazione con il Consolato generale d’Italia a Osaka nella prestigiosa sede del Conrad. Novanta i partecipanti tra rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e imprenditoriale giapponese.

Grande successo per il Quartetto d’Archi della Fondazione Petruzzelli, che ha eseguito un arrangiamento di brani dalla “Luisa Miller”, di Emanule Muzio. Lunghissimo applauso anche per la chef stellata Solaika Marrocco, originaria di Gallipoli, che ha proposto un menù totalmente ispirato alla cucina pugliese.

Domani la delegazione pugliese si sposterà a Tokyo per altri incontri istituzionali ed eventi di networking. Per Mario Vattani, commissario generale per la partecipazione dell’Italia all’Expo, “la Puglia è una delle regioni che accendono di più la curiosità dei giapponesi. Expo 2025 darà veramente alla Puglia un palcoscenico globale. Ed è un momento chiave perché la Puglia, con il suo territorio come destinazione turistica ma anche come hub tecnico scientifico di ricerca, avrà occasione da aprile a ottobre 2025 di farsi conoscere da un pubblico non solo giapponese ma asiatico e globale”.

Marco Prencipe, Console Generale italiano a Osaka ha commentato: “Si è appena conclusa la serata qui a Osaka nel quadro della Settimana della cucina italiana nel Mondo. Quest’anno abbiamo avuto con noi la Regione Puglia in prospettiva di Expo 2025. Gli ospiti hanno potuto apprezzare, grazie a una serata particolarmente ritmata, le eccellenze culturali in ambito musicale e anche le eccellenze culinarie della Puglia, grazie ad una cena impeccabilmente preparata dalla più giovane chef stellata d’Italia, la gallipolina Solaika Marrocco”.

“Essere qui per me è un sogno che si realizza – ha dichiarato chef Solaika Marrocco – perché ho sempre amato la terra del Giappone. Ieri sono andata alla scuola Hattori, una delle più prestigiose, e ho insegnato ai ragazzi come fare le orecchiette e i piatti tipici della Puglia tra cui il polpo in pignata. Oggi invece a Osaka ho preparato questa cena per novanta persone con i piatti tipici che riprendono le antiche tradizione pugliesi”.