Sale sul terzo gradino del podio e guadagna punti preziosissimi per la qualifica olimpica la squadra di sciabola maschile formata dal pugliese Luigi Samele, da Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè ed impegnata nella tappa del circuito di Coppa del Mondo disputata ad Algeri.

Il cammino del quartetto azzurro è iniziato con la vittoria per 45-31 sulla Georgia del numero 1 del mondo Sandro Bazadze (regolato con un parziale di 5-1 da Samele, che ha fatto registrare un saldo attivo di sei stoccate) mentre nei quarti è arrivato il successo per 45-42 sulla Germania, molto importante in prospettiva Parigi 2024, con Samele ancora determinante con un +7 nei suoi tre assalti. Nulla da fare in semifinale, persa col punteggio di 45-37 per mano della Corea del Sud (poi nettamente battuta in finale dagli Stati Uniti per 45-32), ma il pronto riscatto per il team del CT Nicola Zanotti non si è fatto attendere ed è giunto nella finalina per il terzo posto contro l’Ungheria del tricampione olimpico Aron Szilagyi, battuta per 45-33, con Gigi Samele tenuto per l’occasione a riposo precauzionale.

Prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di sciabola dall’8 al 10 dicembre in Francia col GP FIE di Orleans.