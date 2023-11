“Che belle le immagini che mi arrivano da Roma di Maria Aida Episcopo e di Giuseppe Conte alla manifestazione organizzata da Elly Schlein“. Questo il commento dell’europarlamentare foggiano Mario Furore dopo l’evento del Pd nella Capitale.

“Il loro sorriso rappresenta per me una speranza. Quello che abbiamo fatto a Foggia è davvero significativo e rappresenta un modello virtuoso per il campo progressista in tutta Italia. A Foggia abbiamo tracciato il futuro. Serve un campo giusto, fatto di persone perbene e di soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. Noi ci siamo”.

Non tutti, però, hanno gradito la tappa romana della neo sindaca. Il consigliere comunale di opposizione, Giuseppe Mainiero ha evidenziato alcune questioni relative all’emergenza abitativa che è da sempre dilagante in città. Nelle scorse ore un grave incendio ha distrutto un’abitazione in periferia: “Ma al Comune nessuno risponde – scrive Mainiero -, o meglio hanno risposto che la ‘sindaca è a Roma’ in gita con il campo largo”.