Il Quartiere Ferrovia continua ad essere terra di nessuno. Al costante degrado della zona si aggiunge l’inciviltà si alcuni automobilisti che parcheggiano sulle strisce pedonali o sui marciapiedi, pur di non percorrere venti metri in più a piedi o di non pagare cinquanta miseri centesimi di parcheggio”. Lo denunciano alcuni residenti.

“Anzi, appare incredibile che la gente con macchinoni da 40mila euro non voglia pagare pochi spiccioli per un parcheggio. Nemmeno nel terzo mondo – continuano -. Soltanto sabato mattina la Polizia Locale aveva fatto sapere che ‘i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni’. Cosa che però purtroppo non è accaduta nel Quartiere Ferrovia, sempre più emarginato dal resto della città di Foggia”, concludono.