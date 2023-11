Il nuovo Codice Appalti, semplificazioni e opportunità per le imprese. È il titolo di un convegno organizzato da Confcommercio Foggia, in collaborazione con l’Università di Foggia, Aiga e Ordine provinciale degli avvocati. I lavori, moderati dal consigliere del TAR Puglia, Carlo Di Bello, sono stati aperti da Antonio Metauro, presidente di Confcommercio.

I relatori hanno illustrato le novità più significative del provvedimento, a partire dai principi di semplificazione e di raggiungimento di risultati virtuosi volti a indirizzare l’azione amministrativa. Nello specifico la norma codifica principi generali quali risultato, fiducia, accesso al mercato, presenti nei primi articoli del Codice. Elemento di fondo la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

“Proviamo anche ad imprimere un cambio di passo – spiega Di Bello – per superare la cosiddetta burocrazia difensiva, ovvero la paura della firma. Ovviamente occorre anche di un cambio di mentalità di approccio, sia da parte della stazione appaltante, l’amministrazione pubblica, sia degli operatori economici. Tutto questo è fondamentale in ottica rilancio del Paese”. Metauro ha confermato il pieno sostegno al settore: “Confcommercio Foggia è di supporto ai professionisti e alle imprese. Il nostro obiettivo è quello di creare sinergia tra loro per la crescita del territorio”.