A Roseto Valfortore, piccolo borgo dei Monti Dauni che è stato per molto tempo “il paese più longevo d’Italia” (Giovanni La Penna è morto il 28 dicembre 2020 all’età di 111 anni e 60 giorni) un’altra centenaria è pronta a festeggiare lo storico traguardo. Si tratta della nonna di Alessia Marcuzzi (leggi l’articolo qui) , la signora Carmelina De Cesare, conosciuta in paese come zia Carmelina.