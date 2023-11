Favorire l’inserimento dei ragazzi provenienti dalle scuole medie e rendere meno traumatico il passaggio alla scuola superiore. Succede a Foggia, presso il Liceo Poerio dove la dirigente scolastica, Enza Caldarella, nell’ambito delle attività di orientamento ha avviato il progetto che prevede la nomina di 22 tutor scelti tra i ragazzi delle classi terze e quarte, da destinare ai 220 studenti delle 11 prime classi. Il via sabato 16 dicembre durante la festa della matricola. “Un modo originale per accogliere i nuovi liceali nel segno della continuità. In analogia a quanto accaduto con i fondi Pnrr con le scuole che stanno nominando i tutor adulti, noi abbiamo pensato di nominare dei tutor ragazzi da affiancare alle matricole”.

Poi conclude: “I ragazzi delle prime andranno sotto le ali protettrici di ragazzi più grandi. In senso lato anche per combattere il bullismo. Perchè se favoriamo le relazioni, l’accoglienza e il benessere, sicuramente preveniamo i fenomeni del bullismo. Ma ripeto, questa è un’attività legata all’orientamento, alla continuità, alle relazioni positive che vogliamo innescare e mantenere nel passaggio dalla scuola media al nostro liceo”.

