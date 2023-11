Ènetto il professore Nunzio Angiola neo consigliere comunale al Comune di Foggia.

La sua proposta per la presidenza del Consiglio è meramente politica, tecnica.

A l’Immediato precisa la sua posizione.

“Se la maggioranza volesse partire col piede giusto, affidando alle opposizioni la presidenza del Consiglio comunale, come accade in migliaia di comuni italiani, non ci sottrarremmo a questa responsabilità. Ma tengo a precisare che io non mi sono autocandidato, ho detto che non mi sottrarrei ad una proposta di assegnare la presidenza alle opposizioni, come si fa appunto in migliaia di comuni italiani. Poi non ho mai assicurato due eletti. Siamo all’opposizione e restiamo lì, perché così hanno deciso i foggiani”.

Difficile che la maggioranza del campo largo progressista possa aprirsi a tale prospettiva. Nella coalizione della sindaca Maria Aida Episcopo si cerca il profilo giusto per quell’incarico. In pole position i due piddini Lino Dell’Aquila e Lia Azzarone. Ma occhio anche ad una personalità esperta come Pasquale Cataneo.

