“Droga e non solo: dalle dipendenze alla libertà”: questo il titolo dell’evento promosso dalla Prefettura di Foggia, in collaborazione con il Comune di San Severo e l’Uffício Scolastico Regionale della Puglia, in programma martedi 3 novembre con inizio alle ore 10.00 al Teatro “Verdi” di San Severo.

L’iniziativa costituisce il nuovo evento del Tour della Legalità ideato nell’ambito del “Patto Educativo Provinciale”, che riprende a San Severo dopo l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, ed è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, stimolandoli alla riflessione sul tema delle “dipendenze” di strettissima attualità ed emergenza.

Alla giornata di sensibilizzazione e formazione prenderanno parte, con i saluti istituzionali, il Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, il Sindaco del Comune di San Severo Francesco Miglio e il Questore di Foggia Ferdinando Rossi.

Seguirà poi la tavola rotonda con la partecipazione straordinaria di Don Antonio Coluccia, il “prete anti-spaccio”, del Procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Silipo, e di altri autorevoli ospiti che avranno modo anche di dialogare con gli studenti.

L’evento vedrà inoltre gli studenti delle scuole di San Severo salire sul palco per dare vita ad una performance teatrale sui temi oggetto della giornata, dopo una accurata preparazione avvenuta nelle settimane scorse con la supervisione del noto attore foggiano Dino La Cecilia.

In contemporanea, nella piazza antistante il Teatro, saranno allestiti gli stand di tutte le Forze di Polizia e degli altri Enti coinvolti nell’evento.