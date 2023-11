Un uomo si è lanciato sotto ad una macchina facendo credere di essere stato investito. La scena è stata ripresa da un balcone di piazza Caduti del Lavoro (via della Repubblica), pieno centro di Foggia. Nel video si nota una persona attraversare la strada urtando volontariamente contro un veicolo che in quel momento stava parcheggiando in retromarcia. A bordo un signore anziano, ignaro della truffa che stava subendo.

Per fortuna, però, un passante ha visto tutto minacciando il furbetto di contattare subito la polizia. A quel punto l’uomo si è alzato per poi dileguarsi.

