Città più “green” della regione Puglia, Foggia fanalino di coda. In testa Lecce, perde posizioni Bari

Lecce è il comune capoluogo più ‘green’ della Puglia, il 40esimo in Italia, e guadagna 35 posizioni rispetto allo scorso anno nel rapporto nazionale Ecosistema Urbano 2023 di Legambiente realizzato con il contributo scientifico di Ambiente Italia e la collaborazione de ‘Il Sole 24 ore’, sulle performance ambientali di 105 comuni capoluogo. In Puglia anche Brindisi sale in questa speciale graduatoria di Legambiente, guadagnando 10 posizioni: 79/o posto nel 2022, 69/o nell’ultimo report. Per Bari e Taranto, invece, percorso opposto. Il capoluogo regionale scivola al 90/o (nel 2022 era all’85esimo); Taranto invece passa dal 59/o all’attuale 67/o posto.

Per Foggia la classifica risulta invariata, con il capoluogo dauno che si conferma fanalino di coda in Puglia con la 93/ma posizione a livello nazionale. Nel report in merito al ‘Livello della qualità dell’aria in relazione ai limiti di legge Ue ai valori guida Oms per la tutela della salute umana, 2022’, Lecce viene inserita in classe ‘Ottima’. Sul fronte di un’altra delle emergenze urbane presenti nello studio, la dispersione di acqua potabile, Bari ha un percentuale maggiore rispetto alla media nazionale dei capoluoghi di regione: 37,1 % il dato nazionale, 42,6% per la città pugliese. (Ansa).