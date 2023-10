Calcio, il portiere foggiano Alessandro Nunziante convocato dalla nazionale italiana under 17

Il portiere foggiano Alessandro Nunziante è stato convocato dalla nazionale italiana under 17 per le qualificazioni al campionato europeo. Girone dell’Italia composto da Grecia, Irlanda del Nord, San Marino. Gare trasmesse in diretta su Rai Sport e sul sito della Figc.

(fonte Figc.it) Obiettivo Cipro: comincia dalla Romagna la corsa della Nazionale Under 17 verso la fase finale degli Europei di categoria, che si disputerà dal prossimo 20 maggio in terra cipriota.

L’amichevole di ieri pomeriggio contro i pari età del Cesena (terminata 4-2 per gli azzurrini) ha sciolto gli ultimi dubbi di Massimiliano Favo, che ha fatto diramare alla UEFA la lista dei venti giocatori convocati (diciannove classe 2007 e un 2008, l’attaccante del Milan, Francesco Camarda) per il Qualifying Round, il primo turno della competizione continentale che si disputerà tra Cervia, Forlì e Santarcangelo di Romagna a partire da mercoledì 25 ottobre.

“L’obiettivo – ha sottolineato il tecnico degli Azzurrini, Massimiliano Favo – è di qualificarsi facendo più possibile. Inutile nascondersi: vogliamo qualificarci e farlo bene, diventando poi teste di serie al prossimo turno. È logico che quando si fanno le convocazioni dispiace dover scegliere, perché come allenatore vorresti portare tutti; ma abbiamo il dovere di scegliere venti giocatori che siano affidabili e questo è un buon gruppo che ha sempre dato delle belle soddisfazioni”.

Il format del torneo. Gli Azzurrini saranno infatti impegnati a Santarcangelo di Romagna e Forlì nel Qualifying Round, in un girone a quattro squadre che comprende anche Grecia, Irlanda del Nord e San Marino. Questo primo turno proietterà le prime due di ogni raggruppamento, più le cinque migliori terze tra i 13 gironi complessivi, all’Elite Round che si disputerà nei primi mesi del 2024. Da lì, le 32 Nazionali qualificate saranno divise in otto nuovi gironi da quattro squadre l’uno e le prime di ogni raggruppamento – e le sette migliori seconde classificate – raggiungeranno i padroni di casa di Cipro per la fase finale. Sarà l’ultima volta che la fase finale degli Europei Under 17 coinvolgerà sedici squadre; dalla prossima edizione cambierà il format e la fase finale tornerà a essere a otto Nazionali.

Il programma. I ragazzi di Massimiliano Favo esordiranno nella competizione mercoledì 25 ottobre contro San Marino (calcio d’inizio alle 15, allo stadio ‘Valentino Mazzola’). Sabato 28 ottobre, nuovamente alle 15 e sempre a Santarcangelo di Romagna, la sfida contro l’Irlanda del Nord, mentre chiuderà il programma azzurro la gara contro la Grecia allo stadio ‘Tullio Morgagni’ di Forlì (martedì 31 ottobre alle ore 15). L’altro stadio coinvolto nel torneo sarà il ‘Germano Todoli’ di Cervia, che ospiterà nelle prime due giornate Irlanda del Nord-Grecia e Grecia-San Marino.

Streaming e tv. Tutte le gare degli Azzurrini saranno a ingresso libero e verranno trasmesse in diretta streaming o tv. Sarà possibile vedere le prime due, contro San Marino e Irlanda del Nord, sul sito figc.it, mentre l’ultima sfida contro la Grecia andrà in diretta tv su RaiSport.

Nota per i media. Si pregano i media che vorranno accreditarsi alle partite di inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected] almeno 24 ore prima della gara, indicando la testata di riferimento e allegando il proprio tesserino professionale.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessandro Nunziante (Benevento), Massimo Pessina (Bologna)

Difensori: Cristian Cama (Roma), Federico Colombo (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Francesco Verde (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo)

Centrocampisti: Alessandro Di Nunzio (Roma), Federico Coletta (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Olivieri (Empoli), Diego Pisani (Fiorentina), Elia Plicco (Parma)

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Alex Castiello (Atalanta), Stefano Maiorana (Fiorentina), Mattia Mosconi (Inter)

Staff – Allenatore: Massimiliano Favo; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Capo delegazione: Filippo Corti; Club Italia: Giuseppe Martucci; Assistente allenatore: Matteo Barella; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Match analyst: Andrea Loiacono; Medici: Alessio Rosato e Francesco Maria Nifosi; Fisioterapisti: Marco Fiore ed Enrico Matera; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Tutor scolastico: Stefano Presciutti; Segretario: Massimo Petracchini.

Qualifying Round, Gruppo 11: il calendario

Mercoledì 25 ottobre

Irlanda del Nord-Grecia (ore 12 – Cervia, Stadio ‘Germano Todoli’)

Italia-San Marino (ore 15 – Santarcangelo di Romagna, Stadio ‘Valentino Mazzola’. Diretta su figc.it)

Sabato 28 ottobre

Grecia-San Marino (ore 12 – Cervia, Stadio ‘Germano Todoli’)

Italia-Irlanda del Nord (ore 15 – Santarcangelo di Romagna, Stadio ‘Valentino Mazzola’. Diretta su figc.it)

Martedì 31 ottobre

Grecia-Italia (ore 15 – Forlì, stadio ‘Tullo Morgagni’. Diretta RaiSport)

San Marino-Irlanda del Nord (ore 15 – Santarcangelo di Romagna, Stadio ‘Valentino Mazzola’)