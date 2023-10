Casting per film a Foggia diretto da Giulio Base. È aperto a tutti e si terrà in via Castiglione

Casting rivolto a comparse tra i 18 e i 55 anni per il nuovo progetto cinematografico diretto da Giulio Base e prodotto da One More Pictures che si girerà tra Foggia e la provincia di Foggia.

Si terranno giovedì 26 e venerdì 27 ottobre a Foggia presso il Piccolo Teatro Impertinente (via Castiglione, 49, 71121 Foggia) dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00 i casting rivolti alle comparse per il nuovo progetto cinematografico di Giulio Base che si girerà tra Foggia e la provincia di Foggia, a partire da metà novembre.

Si cercano pertanto su Foggia e provincia: uomini e donne con età compresa tra i 18 e i 55 anni senza tatuaggi visibili e con capelli che non abbiano tagli, colori e rasature moderne e anche: un bambino/bambina di origine asiatica di età compresa tra i 6 e i 12 anni, una donna, residente a Foggia o in provincia di Foggia, con tratti nordici (pelle chiara e capelli chiari) con età compresa tra i 25 e i 55 anni. Il casting è aperto a tutti secondo le indicazioni di seguito riportate e nel rispetto delle normative vigenti.

Per partecipare non occorre inviare alcuna candidatura via mail. Bisognerà presentarsi direttamente in sede casting muniti di fotocopie del documento d’identità, codice fiscale, codice iban più email riportati a penna sulla fotocopia. È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.