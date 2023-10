I commissari salutano: “Abbiamo lavorato con dedizione e impegno fino all’ultimo giorno. Auguri Foggia”

La commissione straordinaria, riunitasi mercoledì 18 prima del voto per l’elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale, ha definito le ultime questioni per le quali era ancora possibile, prima dell’appuntamento elettorale di domenica 22 e lunedì 23 ottobre, trovare una definizione favorevole per l’Ente.

Chiusa definitivamente la questione legata al contenzioso con la ditta Frisoli srl per la discarica comunale di Passo Breccioso. Approvato un accordo transattivo, con il riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di circa 2 milioni e 700mila euro da corrispondere in tre anni a condizioni ampiamente vantaggiose per l’Ente. La società, infatti, ha rinunciato agli interessi maturati sul debito e ad una rimodulazione delle somme dovute per i lavori eseguiti, con la rinuncia a proseguire il giudizio in corso, con un risparmio di oltre 2 milioni di euro per il Comune.

Per l’ex Hotel President su viale degli Aviatori sono stati portati a termine i lavori per la messa in sicurezza e la bonifica dell’immobile e delle zone circostanti ed è stato disposto, in attesa che il Tribunale proceda alla definizione del futuro dell’immobile, di attivare il controllo e la vigilanza dell’area per evitare introduzioni o occupazioni abusive nella costruzione.

Per le medesime ragioni è stato deciso di disporre anche per l’area dell’ex Distretto Militare una vigilanza armata ed un più efficace e strutturato apparato di controllo, proprio perché i recenti roghi e le possibili nuove intrusioni hanno allarmato non poco la commissione.

Nel pomeriggio sarà sottoscritto formalmente a Palazzo di Città anche il nuovo Piano Sociale di Zona per il triennio 2022-2024. Si tratta dello strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi socio-assistenziali. Il documento è stato definito dal Comune d’intesa con il Distretto Sanitario, con la piena partecipazione di organizzazioni sindacali, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ordini e associazioni professionali, associazioni di categoria, associazioni delle famiglie e degli utenti.

Piena soddisfazione, infine, tanto da parte dell’amministrazione che da parte dei sindacati per la sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato normativo ed economico 2023-2024. Un accordo stipulato in piena sintonia che garantisce ai dipendenti dell’Ente di valorizzare ed esprimere al meglio competenze, impegno e capacità, con il conseguente riconoscimento economico. Il nuovo contratto prevede, infatti, importanti stanziamenti per quanto riguarda il riconoscimento delle performance organizzative e dei diversi istituti premiali previsti a livello di contrattazione nazionale.

Anche l’accordo raggiunto per l’attuazione delle progressioni economiche orizzontali consentirà il riconoscimento economico collegato all’acquisizione di una maggiore professionalità a favore del 50% degli aventi diritto.

In sintesi nessuna erogazione di prebende a pioggia e nessuna regalia ma il giusto e doveroso riconoscimento a chi più si impegna ed è disposto a sacrificare il proprio tempo per migliorare la propria professionalità al fine di rendere un Servizio migliore alla Città.

Per la Commissione Straordinaria: “Quello per la sottoscrizione del contratto decentrato è stato un lungo percorso, caratterizzato da un confronto articolato e sereno che ha permesso, dopo anni di stallo, di raggiungere un obiettivo pienamente condiviso, per il quale è doveroso un sentito ringraziamento alla delegazione trattante di parte pubblica e agli uffici per l’importante impegno profuso. Perché tutti abbiamo un solo datore di lavoro, i cittadini!”.

Domani, invece, la Commissione Straordinaria delibererà sull’intitolazione della rotatoria di via Napoli al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che sempre, durante gli eventi più tragici vissuti dalla città, si è distinto per impegno e dedizione a favore della comunità.

