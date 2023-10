Episcopo contro “gli umoristi improvvisati da tastiera”. “Il guano di colombi e piccioni è un problema serio”

“Piccioni, perché parlarne anche a Foggia”. Questo il titolo del comunicato stampa della candidata sindaca del campo largo progressista, Maria Aida Episcopo. Dopo le ilarità del web per il suo progetto nel quartiere ferrovia, Episcopo ha replicato così: “Magari i piccioni fossero il problema di Foggia e, più nello specifico, del quartiere ferrovia. Ma, al netto della facile ilarità sull’argomento, delle battute da campagna elettorale o di inesatte interpretazioni giornalistiche, e delle tante emergenze dilaganti, sono comunque un problema e chi si candida a sindaco con responsabilità e coscienza ha il dovere, non solo il compito, di affrontarlo e non ignorarlo. Così come accade nella quasi totalità delle città italiane, nelle quali viene gestito con molta attenzione e con seri investimenti”.

“Perché il guano di colombi e piccioni è – se permettono umoristi improvvisati da tastiera – un problema serio, sia da un punto di vista igienico-sanitario che da un punto di vista di vivibilità degli spazi urbani e abitativi e del decoro urbano. Toxoplasmosi, salmonella, escherichia coli, chlamydia psittaci sono alcune delle malattie che possono essere tramesse attraverso gli escrementi, e studi delle Università di Bologna e Ferrara hanno individuato nei piccioni il ‘serbatoio’ del virus della West Nile Disease (la Febbre del Nilo, ndr)”.

Episcopo ricorda che “nel 2003, uno studio di Nomisma sull’argomento (leggi qui) evidenziava come i costi sociali provocati dai danni dei piccioni ammontassero a 16 milioni di euro l’anno, mentre i costi per la pulizia del guano dei piccioni incide per almeno il 3-5 per cento sui costi generali di pulizia urbana. Quindi, se si vuole avviare un ragionamento serio sulla riqualificazione del quartiere ferrovia, non si può ridurre tutto a slogan e frasi ad affetto, o semplificare ulteriormente puntando l’indice contro la comunità straniera”.

Poi conclude: “Nel nostro focus abbiamo avanzato cinque proposte, tra cui anche quella di una possibile soluzione del problema dei piccioni, che riteniamo importante. Ed è importante anche per chi abita nella zona e vive quotidianamente il contatto diretto con questi animali. Certo, non è il più rilevante e il più mediatico, ma c’è. E chi si candida a sindaco ha – ripeto – il dovere di affrontare un argomento, qualsiasi argomento, nella sua più ampia complessità, perché gli slogan e le battute terminano con la campagna elettorale, ma poi restano i cittadini con i loro disagi e le loro problematiche”.