Comunali a Foggia, De Leonardis: “Garantire diritto di voto ai cittadini di periferie e borgate”

“Il diritto di voto va garantito e tutti gli elettori devono essere messi nelle condizioni di poterlo esercitare, specialmente coloro i quali hanno difficoltà a raggiungere il proprio seggio a causa di grandi distanze o a causa di impedimenti fisici. Chiedo, quindi, al Commissario Cardellicchio di adoperarsi rapidamente con l’Ufficio Elettorale per andare a sanare situazioni che vengono segnalate in queste ore da alcuni cittadini. Come, ad esempio, nel caso delle famiglie del Salice Nuovo il cui seggio di pertinenza, a Borgo Incoronata, è a più di 10 kilometri di distanza”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.

“Si è ancora in tempo per trovare soluzioni che possano permettere a tutti gli elettori di votare, garantendo quel principio di partecipazione sicuramente sentito dalla popolazione foggiana in vista delle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre”. (Nella foto, in piedi, De Leonardis)