Rogo di Primavalle e la “traversata” dal Msi a Meloni, a Foggia confronto sulla storia della destra italiana

Sabato 14 ottobre alle ore 11:30 presso la sede in piazza Pericle Felice 7 (zona Cattedrale) ci sarà la presentazione del libro sulla storia della destra italiana, La traversata della destra dal MSI a Fratelli di Italia e al governo Meloni, e il libro Orribili quegli anni: Il rogo di Primavalle.

Saranno presenti gli autori Federico Gennaccari e Federico Ciufferri, interverranno Antonella Mattei sorella di Virgilio e Stefano, la senatrice Annamaria Fallucchi, il deputato Giandonato La Salandra, il consigliere regionale Puglia Giannicola De Leonardis, il candidato sindaco del centro-destra Raffaele Di Mauro e la vicepresidente della regione Lazio Roberta Angelilli (già vicepresidente dell’ Europarlamento), modererà la candidata consigliera Daria Cascarano.

Il primo libro che in più di 400 pagine, arricchite da quasi 300 foto, racconta la storia di Fratelli d’Italia. La Traversata della Destra inizia nel 1946 con la fondazione del Msi per arrivare fino al governo dell’Italia e alle regionali di Lazio e Lombardia del febbraio 2023 che hanno confermato il consenso per la Meloni alla guida della Nazione, mentre il Pd ha eletto Elly Schlein. Fratelli d’Italia non nasce dal nulla ma è un partito che in dieci anni è riuscito a rivoluzionare il quadro politico nazionale. Il saggio è frutto di un minuzioso e capillare lavoro di ricerca, con testimonianze e interviste, passando attraverso le polemiche e le divisioni nel centrodestra, gli attacchi e gli insulti di avversari e opinionisti, le manifestazioni, i congressi, i sondaggi, l’utilizzo dei “social” e le elezioni amministrative, europee e politiche che hanno visto Giorgia Meloni passare da prima donna leader di partito in Italia a prima donna presidente del consiglio e Fratelli d’Italia crescere dall’1,9 del 2013 al 26% del 2022. La storia di Una destra conservatrice alternativa ai valori e alla mentalità della sinistra, chiamata a una grande sfida anche nel campo culturale.

Sono trascorsi 50 anni da quella notte del 16 aprile 1973 quando tre estremisti di sinistra di Potere Operaio provocarono l’incendio dell’appartamento dove viveva il segretario della sezione missina di Primavalle, Mario Mattei con la moglie e i sei figli. Non tutti riuscirono a salvarsi: morirono Virgilio, 22 anni, e Stefano, 10 anni. Federico Ciuferri è il figlio di Antonella Mattei e ripercorre questi 50 anni fra ricordi familiari, testimonianze e articoli di giornale.

“Un libro per rendere omaggio alla memoria degli zii e dell’adorata nonna – spiegano gli autori -, ma anche per ricordare una strage a fini politici, il più efferato atto di violenza politica a testimonianza del livello di barbarie che si è potuto raggiungere durante gli anni di piombo. Per ricordare una campagna stampa davvero squallida da parte di giornali impegnati ad accreditare la pista della faida interna. Per ricordare una vergognosa campagna innocentista, basata su l’incredibile tesi dell’incendio ‘a porte chiuse’, da parte di esponenti della politica, del giornalismo, della cultura e persino della magistratura, molti dei quali non hanno mai avuto nemmeno il coraggio di chiedere scusa per una tesi smontata in tribunale. Per ricordare una giustizia “strana” che in primo grado ha assolto e in appello condannato, condanna confermata dalla Cassazione, ma che non ha riconosciuto l’accusa di strage a chi ha versato due litri di benzina contro un appartamento di 40 mq di case popolari dove vivevano otto persone. Per ricordare il comportamento dello Stato che, quando ha avuto la possibilità, non ha catturato i tre responsabili durante la loro latitanza all’estero per cui la pena si è prescritta. Una vicenda da ricordare per evitare che possa ripetersi e sia di insegnamento per tutti, ma soprattutto per politici, giornalisti e magistrati”.