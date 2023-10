Evento da “Theo grilli parrucchieri” di Foggia. Lorusso presenta il “Vangelo del change management” 

Sabato 14 settembre presso la sede del salone “Theo grilli parrucchieri” di Foggia ci sarà la presentazione del libro del noto scrittore e business manager barese Roberto Lorusso.

Sintesi del libro “VANGELO DEL CHANGE MANAGEMENT”

La nota stampa: “Cambiare il modello di business con l’aiuto del vangelo”, nel caso volessi descrivere agli amici che inviti, lo scopo del libro: Dedicato alle giovani generazioni di imprenditrici e imprenditori, con l’auspicio che possano dare vita ad organizzazioni che siano il miglior posto dove lavorare e, nel rispetto della dignità di tutti e nell’esercizio della creatività, siano capaci, con il loro business, di generare un vero benessere per l’umanità. Dedicato alle generazioni adulte di imprenditrici ed imprenditori perché sappiano accompagnare i giovani nei processi di cambiamento.

Dedicato ai manager e dirigenti di qualsiasi tipo di organizzazione che hanno il compito di gestire i processi di cambiamento perché siano efficienti ed efficaci, preparati a sfruttare al meglio le nuove opportunità e a minimizzare i rischi.

Dedicato ai collaboratori che lavorano in qualsiasi ruolo e livello dell’organizzazione perché possano essere i primi e veri protagonisti del cambiamento.

Il libro nasce da una approfondita riflessione sull’esercizio delle virtù umane nel governo di una impresa e quindi sulla necessità di un importante cambiamento dello stile di leadership e dell’intera organizzazione.

Il tema del cambiamento è alquanto intrigante e delicato perché, ci sono cambiamenti che producono benefici e cambiamenti che producono malefici. Ma è ancora più importante sapere che questi cambiamenti non hanno conseguenze solo per noi o per chi è più vicino a noi. Hanno un effetto sistemico con conseguenze che si propagano rapidamente nei modi, contesti e luoghi ai quali non avremmo mai pensato prima.

Il libro aiuta a conoscere come gestire quei cambiamenti che si possono attuare per meglio affrontare l’attuale cultura del relativismo ed il modello economico predatorio guidato dal Finanz-Capitalismo e dal Tecno-Capitalismo.

Il libro contiene il sogno che le imprese possano cambiare ed impegnarsi a ricostruire il “paradiso” che è stato saccheggiato e deturpato. Il sottotitolo “cambiare il modello di business con l’aiuto del vangelo” descrive il vero obiettivo di questo libro: imparare dal vangelo come cambiare le nostre imprese per essere utili all’umanità e generare un progresso per tutti”.

ROBERTO LORUSSO

Imprenditore. Sposato, 5 figli, 66 anni ancora impegnato, con il suo lavoro, a realizzare la parte di Bene Comune che gli compete. In 40 anni di attività ha gestito oltre 300 progetti di cambiamento – innovazione di processo, tecnologica, organizzativa e di marketing – per piccole e medie imprese, enti pubblici, organizzazioni no profit, e partiti politici.

Sempre in movimento, ad oggi conta più di 100 conferenze su diversi temi, sociali ed economici, oltre a quelle utili a presentare le sue pubblicazioni.

HA PUBBLICATO:

Maggio 1995: “INFORMAZIONI PER DECIDERE” con Franco Angeli

Maggio 2006: “PER UNA CITTÀ GOVERNABILE. Bari: appunti di un Metodo in Comune”

(M. Emiliano, R. Lorusso, M. Marchillo, A. De Padova) con Progedit

Aprile 2007: “DePILiamoci – Liberarsi del Pil superfluo e vivere felici” (R. Lorusso, A. De Padova) Editori Riuniti

Dicembre 2009: “L’IMPRESA VIRTUOSA – crescere ed innovare in periodi di recessione” con Editori Riuniti University Press

Febbraio 2010: “ALL’ALBA DELLA NOTTE BIANCA – liberare le città dalla politica spettacolo e realizzare il bene comune” con Editori Riuniti University Press

Aprile 2010: “METTI A EMILIANO – quello che dicono del sindaco di Bari” con Di Marsico Libri

Dicembre 2011: “TARGET NAVIGATOR, La Pianificazione Strategica a misura d’uomo” con Di Marsico Libri

Maggio 2012: “DR. BIL E MR. PIL – I due volti della società raccontati da due papà” con Di Marsico Libri

Febbraio 2015: “I NOVE FONDAMENTALI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA” con Di Marsico Libri

Marzo 2016: “BENESSERE ORGANIZZATIVO. Dall’attenzione alla persona al welfare aziendale defiscalizzato” con Duc in Altum.

Dicembre 2018 (sec. edizione) – Luglio 2017: “DI PADRE IN FIGLIO. La generatività dell’impresa familiare” con D