L’annuncio de “I Collage”: “Grazie per la solidarietà. Torneremo a Candela per un concerto natalizio”

“La cosa più importante è il basso, uno strumento unico. Rinnoviamo la richiesta di rientrare in possesso dello strumento e delle chiavi di casa. Tutte cose che non potreste usare”. Sui social la band de “I Collage”, derubata a Candela dopo un concerto a Stornarella, ha risposto al sindaco Nicola Gatta attraverso il cantante Tore Fazzi.

“Non abbiamo accusato gli abitanti del Foggiano, mai pensato niente del genere. La Puglia è una seconda patria per noi e continueremo a venire. I balordi ci sono dappertutto. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno ospitato nell’ultimo tour. Molto gradita la telefonata del sindaco di Candela Nicola Gatta che ci ha chiesto scusa anche se non ha nulla da scusarsi. “Ci ha invitato a fare un concerto nel periodo natalizio e noi abbiamo dato la nostra disponibilità. Sarà bello fare un concerto a Candela, suo malgrado teatro di questo fattaccio. Sarà l’occasione per dare uno schiaffo alla disavventura vissuta. Grazie a tutti per la solidarietà”.