Lucera candidata a Capitale della cultura 2026. In città la Rai giapponese, riprese al castello e museo

“Vi ricordate ‘Una notte al museo per le vie della città’? È un evento del Fondo Ambiente Italiano di Lucera, in cui molti commercianti hanno esposto opere dei musei all’interno delle vetrine del centro storico federiciano. A luglio sono stato contattato da un’agenzia di mediazione linguistica romana che dopo aver visto l’evento mi annunciava la venuta televisiva a Lucera”. Lo scrive in una nota lo studioso Giuseppe Toziano.

“Oggi è stato girato un servizio su Federico II e la Crociata senza spargimenti di sangue compiuta dallo ‘Stupor Mundi’ con riprese presso la Fortezza Svevo Angioina e al Museo civico Giuseppe Fiorelli con l’attore giapponese Kuranosuke Sasaki. Ringrazio i commercianti e Raffaele Battista perché quando c’è azione e positività tutto il resto vien da se. Bravo anche Giancarlo Flaminio nei panni di narratore. Il servizio uscirà a gennaio”.