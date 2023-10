Episcopo ci sei? Ancora nessuna risposta sul confronto pubblico chiesto dal candidato De Sabato

“In merito alla richiesta di un confronto pubblico tra i candidati sindaci, Antonio De Sabato segnala come al momento non sia giunta ancora nessuna risposta da Maria Aida Episcopo“. Lo riporta una nota del candidato civico alle prossime Comunali di Foggia.

“La candidata sindaca Maria Aida Episcopo – commenta De Sabato – insiste nel dare una versione totalmente fuorviante della composizione del campo largo che, oggettivamente risulta essere altro rispetto alla novità che i cittadini si aspettavano dopo due anni di silenzio e commissariamento. Ho ricevuto la disponibilità di tutti i candidati sindaci a partecipare ad un incontro pubblico con il popolo foggiano, ma lei è l’unica che non ha ancora risposto al mio invito. Sarebbe utile per tutti, soprattutto per non alimentare tensioni sociali, chiudere questa campagna elettorale anomala, tra la gente, perché il sindaco dei foggiani non può temere il confronto con i cittadini”.

A parere di De Sabato “sarebbe un buon segnale per incoraggiare una comunità offesa, disillusa, rassegnata e che si appresta a disertare le urne perché un mese è davvero poco per fare conoscere programmi, persone ed idee. Fortunatamente noi di Progetto Concittadino siamo impegnati da oltre due anni nella difesa di quel ‘bene comune’ che non può più essere tale solo a parole. Il tempo sta per scadere e non servirà fuggire dai cittadini perché saranno loro a scegliere il sindaco. Non resta che incontrarci in piazza – conclude -, per i foggiani noi c’eravamo ieri, ci siamo oggi continueremo ad esserci domani”.