Salute mentale, nelle scuole del Foggiano giornata di sensibilizzazione: “Età a rischio, pericolosa solitudine indotta da informatica”

Oggi si celebra in tutto il mondo il World Health Mental Day – Giornata mondiale della salute mentale. Per l’occasione la ASL Foggia ha organizzato una serie di iniziative sul territorio. Questa mattina si sono tenute alcune manifestazioni di sensibilizzazione rivolte a studentesse e a studenti delle scuole del territorio. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la dirigente Giuseppina Lotito e la referente all’educazione alla salute Maria Titty Gambatesa U.S.R. Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale Foggia, la manifestazione avrà luogo contemporaneamente in tre istituzioni scolastiche della provincia.

L’iniziativa vede coinvolte le classi prime, seconde e terze dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Altamura – Da Vinci” di Foggia, sede di Via Giuseppe Imperiale e del Liceo Scientifico di Bovino (Istituto Omnicomprensivo dei “Monti Dauni” Statale) in via dei Mille, n.10; le classi terze della scuola secondaria di I grado “Pertini” di Orta Nova.

A Foggia presenti il direttore facente funzioni del Dipartimento Savino Dimalta e la neuropsichiatra infantile Ilaria Pizzolorusso, a Bovino il direttore del CSM di Foggia-Lucera-Troia Giuseppe Pillo, a Orta Nova la psichiatra Alessandra la Marca. Un modo per aumentare la consapevolezza sul tema del disagio psichico e contrastare lo stigma e la discriminazione. “Lavoriamo molto con i servizi di Salute Mentale – ha detto il dg dell’Asl, Antonio Nigri, durante l’apertura dei lavori al Da Vinci di Foggia -, che testimoniano come questa fascia d’età è quella in cui alcune dinamiche si strutturano o si manifestano in maniera più o meno eclatante. Anche per le attività relazionali, in una società particolarmente spinta sulla solitudine azionata attraverso l’informatica post covid: tutto questo ha attivato un alert importante”.

Luci verdi: anelli di una catena

Accogliendo la proposta della Società italiana di Psichiatria, oggi, a partire dal tramonto, la ASL Foggia illuminerà di verde, colore simbolo della salute mentale, le facciate dei Presidi Ospedalieri “Masselli Mascia” di San Severo (ingresso monumentale) e “San Camillo De Lellis” di Manfredonia e dei Distretti Socio Sanitario di Cerignola (ex Ospedale Tommaso Russo) e di Foggia (Piazza della Libertà).

L’iniziativa simbolica ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul diritto alla salute mentale sia sui temi dell’assistenza e dell’accesso alle cure sia sugli aspetti culturali.