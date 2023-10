17 quintali di cavi di rame rinvenuti dalla Polfer di Foggia. Ispezionate diverse ditte di autodemolizione

La Polizia di Stato in concomitanza di specifici controlli finalizzati alla prevenzione e repressione del reato di furto di cavi di rame in danno delle imprese ferroviarie, disposti dal Servizio Polizia Ferroviaria, ha rinvenuto circa 17 quintali di cavi di rame di provenienza illecita, da ricondurre ai numerosi furti di cavi occorsi nella tratta ferroviaria San Severo-Apricena nel periodo maggio-luglio 2023.

In particolare, il personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, coadiuvato dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine, ha ispezionato diverse ditte di autodemolizione e commercio/smaltimento di materiale ferroso della provincia dauna, scorgendo presso una di queste i 17 quintali di cavi in rame. Il titolare della ditta è stato denunciato per il reato di ricettazione. Tutto il materiale sequestrato e temporaneamente affidato a Rfi in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

“Il procedimento – ricorda come di consueto la Questura di Foggia – pende nella fase delle indagini preliminari. Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.