Brucia un’auto, danni ingenti al “Pujà” di Foggia. I titolari: “Torneremo più belli di prima”

L’incendio di un’auto nel box sottostante al Pujà di Foggia ha causato la chiusura momentanea del locale. Ne dà notizia sui social uno dei titolari, Luciano Zichella: “Non conosciamo le cause del rogo ma purtroppo il ristorante non è agibile. Così ci è stato riferito dalle autorità. I danni effettivamente sono ingenti”.

“Ringrazio i clienti per l’affetto e alcuni ristoratori che hanno messo a disposizione i loro laboratori. Noi facciamo anche banchettistica esterna. Ci stanno dando la possibilità di continuare, in parte, la nostra attività. I miei colleghi sono distrutti. Siamo in strada da stanotte. Ma anche a nome loro posso affermare che torneremo più belli di prima. E torneremo qui, a Foggia”.