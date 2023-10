Foggiani: “A che serve segnalare se poi nessuno fa nulla?”. Degrado totale tra via Zingarelli e via Fraccacreta

“Situazione di totale abbandono per i residenti di via Zingarelli e di via Fraccacreta”. Lo riporta una segnalazione giunta alla nostra testata. “Non credo che paghiamo tasse comunali inferiori o diverse da quelle che pagano i residenti di altre zone di Foggia, però qui succedono cose che altrove non si verificano. E ve lo segnalo sperando che voi siate capaci di fare ciò che altri invece non riescono a fare. Innanzitutto via Fraccacreta e via Zingarelli hanno il manto stradale dissestato ed è davvero impercorribile soprattutto nel tratto vicino all’incrocio con via Di Vittorio (provate a svoltare dalla piadineria e procedere verso piazza Padre Pio, occorre un Suv!). Buona parte, se non la quasi totalità delle strade urbane è stata riasfaltata mentre qui hanno solo messo delle scandalose ed inutili toppe e hanno proceduto con la ridipintura delle strisce blu, chiaro segno che non intendono asfaltare queste vie seppur bisognose. Quindi mi chiedo perché? Paghiamo di meno noi di qui? Valiamo di meno noi di qui?”.

E ancora: “In secondo luogo faccio presente lo stato scandaloso del marciapiede che perimetra l’edificio delle suore di Maria Regina dove è consuetudine abbandonare rifiuti ingombranti, pur essendo presente ormai in città il centro di raccolta comunale che funziona benissimo ed è gratuito. Mi pongo e vi pongo un paio di domande: perché non si utilizzano anche a Foggia le fototrappole che nelle altre città funzionano benissimo? Il Comune ci guadagnerebbe anche un bel po’ di soldini dalle infrazioni e magari la situazione migliorerebbe in quanto molti incivili diminuirebbero. Sicuramente sono incivili i cittadini che abbandonano i rifiuti per strada, ma gli operatori della raccolta perché da due mesi non provvedono a raccogliere ciò che è stato abbandonato? Quando passa il camion della raccolta, vabbè che è automatizzato e l’operatore non può scendere dal veicolo, ma non può segnalare la presenza di rifiuti ai colleghi che magari passerebbero successivamente? La settimana scorsa ho soccorso, con mia moglie, una signora anziana che era caduta a causa di rifiuti abbandonati sul marciapiede di via Zingarelli all’angolo con via Marchianò. Possibile che non si possa fare nulla? Possibile che non interessi a nessuno? Poi però si chiede ai cittadini di collaborare; ma a che serve segnalare se poi nessuno fa nulla?”.