Tredici cavi di rame rubati a Foggia, lunghi oltre 100 metri. Un uomo arrestato in flagrante dalla Ps

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo colto nella flagranza del reato di furto di cavi in rame. In particolare, durante un servizio di controllo mirato alla prevenzione del furto di rame, disposto a seguito dei ripetuti furti che il gruppo Rfi aveva denunciato lungo la tratta ferroviaria, il personale della Polizia Ferroviaria in servizio presso la Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, su segnalazione di personale di F.S. Security ha sorpreso l’uomo che stava portando via 13 cavi, per una lunghezza di oltre 100 metri complessivi. L’uomo è stato bloccato e su disposizione della competente autorità giudiziaria condotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il materiale recuperato è stata restituito al gruppo Rfi.

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari – ricorda la Questura di Foggia in una nota stampa -. Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.