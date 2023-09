Prima gioia stagionale per il Cerignola, vinto il derby contro il Brindisi. Al Monterisi è 3 a 1

Primo successo stagionale del Cerignola che si aggiudica in rimonta il derby con il Brindisi. Ospiti in vantaggio dopo appena nove minuti con Valenti, poi nel giro di un quarto d’ora gli uomini di Tisci la ribaltano con D’Andrea e D’Ausilio. Nel recupero il definitivo 3-1 firmato dall’ex Cremonese Ghisolfi. Brindisi in dieci nell’ultimo quarto d’ora per l’espulsione di Bizzotto (doppia ammonizione). Vittoria meritata per i gialloblu che davanti al presidente di lega, Matteo Marani, hanno offerto uno spettacolo sportivo degno di nota. In cattedra Ruggiero che insieme a D’Andrea, D’Ausilio e Ghisolfi sono risultati i migliori in campo.

Soddisfatto il tecnico cerignolano, Ivan Tisci. “Anche questa volta siamo stati bravi a non mollare dopo aver subito lo svantaggio. Non molliamo mai. Oggi era importante vincere e lo abbiamo meritato”.