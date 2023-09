A Foggia il sottosegretario all’Agricoltura: “Trasferire ai giovani un nuovo approccio al lavoro nei campi”

“La guerra in Ucraina ha reso evidente come sia necessario un cambio di strategia nella gestione dell’agricoltura. Dobbiamo puntare su una maggiore indipendenza energetica ed alimentare e proprio per centrare questo obiettivo il Governo Meloni sta investendo molto sulle energie rinnovabili, ma stiamo operando anche per trasferire ai giovani un nuovo approccio al lavoro nei campi, rendendolo il più possibile attrattivo”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Agricoltura, Giacomo La Pietra, nel punto stampa in prefettura a Foggia, durante il primo giorno di incontri sul territorio con gli imprenditori agricoli pugliesi.

“Per ottenere questo risultato – ha proseguito – bisogna contrastare il lavoro nero, il caporalato, lo sfruttamento, garantendo allo stesso tempo adeguate misure di sicurezza sul lavoro ed investimenti su progetti moderni e tecnologici. Così – ha concluso – sono fiducioso che riusciremo a coinvolgere le nuove generazioni nella crescita del comparto, dandogli in dote un futuro lavorativo redditizio e gratificante”. (Ansa). – in foto, La Pietra, De Leonardis e Fallucchi

