Emiliano in Europa e Decaro presidente della Regione Puglia. Scenari politici possibili verso il 2024

Emiliano in Europa, Decaro in Regione. Questo lo scenario tracciato in queste ore da Repubblica Bari sul futuro dei due politici. L’attuale governatore potrebbe sbarcare a Bruxelles già nel 2024, concludendo con un anno di anticipo il suo secondo mandato in Regione, spianando la strada al sindaco di Bari. Ma questa, però, sarebbe più che altro una speranza dei vertici romani del Pd. Stando al quotidiano fondato da Scalfari, il governatore ci avrebbe anche pensato un po’, ma l’idea di andare in Europa e lasciare la Puglia a Decaro proprio non lo convincerebbe. A questo si aggiungerebbe il pressing dei suoi civici, molti potrebbero lasciarlo nel caso in cui decidesse di candidarsi. Il progetto del civismo crollerebbe in poco tempo. Questo Emiliano lo sa bene tanto da farsene scudo con i democratici. Come per dire: “Devo restare qui per tenere tutti uniti”.

Al momento il candidato per Bruxelles sarebbe proprio Decaro, ma per lui non ci sarebbero rassicurazioni sul risultato. Tutt’altro. Dal Pd nazionale parlano di liste competitive dove scenderanno in pista nomi blasonati, non è escluso che la stessa Elly Schlein possa candidarsi in tutte le circoscrizioni. Oltre a Decaro potrebbe esserci qualche altro candidato forte tra i pugliesi con appeal anche nelle altre regioni del sud. Staremo a vedere.