Doppia rimonta del Cerignola e secondo pareggio. Tisci: “Bravi a recuperare. Stiamo crescendo”

Sul neutro di Potenza il Cerignola rimedia il secondo pareggio per 2-2 consecutivo. Questa volta è la squadra di Tisci a rimontare lo svantaggio per ben due volte. È l’ex Blondett a portare in vantaggio i campani che vengono raggiunti da un calcio di rigore di Malcore. Nella ripresa nuovo vantaggio del Sorrento con La Monica e definitivo 2-2 firmato dal neo acquisto Tentardini.

“Un punto – ha spiegato il tecnico Ivan Tisci – che per la classifica può rappresentare poca cosa ma che è tanto per la crescita e per il percorso della squadra. Siamo stati bravi a recuperare per due volte con un atteggiamento da squadra vincente nel secondo tempo”.