Vladimir Luxuria a Foggia per la candidata sindaco Episcopo. Insieme apriranno la “Festa de L’Unità”

“La candidata sindaco del campo largo Maria Aida Episcopo e l’attivista Vladimir Luxuria insieme per confrontarsi sul presente e il futuro di Foggia in vista delle elezioni amministrative in programma il prossimo 22 ottobre”. Lo riporta il Pd Foggia. “È l’anteprima della Festa de L’Unità organizzata dal Circolo del Partito Democratico foggiano che si svolgerà domenica 10 settembre in piazza Giordano (angolo Palazzo degli Uffici Statali), a partire dalle 19”.

“Vogliamo dare alla città, da subìto, un chiaro messaggio di cambiamento della rappresentanza e di innovazione programmatica”, commenta il segretario cittadino Davide Emanuele. “Attorno alla figura di Maria Aida Episcopo si è composto il campo largo progressista, in cui ciascun partito, movimento, lista ha collaborato a superare ogni contrapposizione per ottenere l’obiettivo comune: governare Foggia nel pieno rispetto delle regole, promuovendo coesione e inclusione sociale e allungando lo sguardo verso il futuro”.

Sempre domenica, prima e dopo l’incontro, sarà anche possibile aderire alla campagna “Firma anche tu per il Salario Minimo!” sottoscrivendo la petizione a sostegno della proposta di legge del Partito Democratico e di tutte le forze politiche di opposizione. All’anteprima di domenica seguiranno gli eventi della Festa de l’Unità del prossimo fine settimana.