Rita Montrone scartata da Fratelli d’Italia, il marito lascia il partito: “Mi candido con Forza Italia”

“Sono un uomo di centrodestra ed ho fatto della mia coerenza e lealtà un segno distintivo, ma sento il bisogno di fare un percorso nuovo da condividere con persone che sono riconosciute proprio per questi elementi, abbandonando Fratelli d’Italia per incompatibilità con alcuni dirigenti di partito ed una assenza di programmazione politica. La scelta di lasciare Fratelli d’Italia è un percorso avviato già da tempo. La disponibilità di mia moglie, Rita Montrone, alla candidatura a sindaco è da considerarsi una opportunità non sfruttata dal centrodestra, un segno tangibile di discontinuità con il passato. Sia chiaro, nessun risentimento a riguardo”. Luigi Fusco lascia Fratelli d’Italia per intraprendere un nuovo percorso con il consigliere regionale Paolo Dell’Erba in Forza Italia ed annuncia la sua candidatura a consigliere comunale di Foggia.

“Ho fatto una scelta condivisa con persone che godono della credibilità e stima della gente mettendomi ancora una volta in gioco con una candidatura di principio in Forza Italia. Qualcuno mi vedeva fuori dalla partita elettorale, ma mi sento in dovere di dare il mio contributo per la rinascita di Foggia. Voglio ringraziare il consigliere regionale Paolo Dell’Erba per la sua amicizia. Faremo cose importanti insieme. Noi non vogliamo essere i conservatori del passato, ma gli innovatori attenti alle nuove richieste di equità e giustizia sociale che arriva dalle classi meno abbienti”.