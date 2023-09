Ecco piazza Toni Santagata, nella loggia delle Puglie il tributo all’amato cantautore scomparso

C’erano tutti a Sant’Agata di Puglia per una intera giornata dedicata al cantante Toni Santagata, scomparso quasi due anni fa all’età di 86 anni. Antonio Morese, questo il suo vero nome, era molto legato al suo paese, tanto da farsi chiamare proprio con il nome della cittadina dei Monti Dauni. L’amministrazione comunale gli ha dedicato la piazza principale che da oggi non si chiamerà più piazza XX Settembre ma piazza Toni Santagata. Per onorare il cantautore pugliese è arrivata la Nazionale Italiana Attori capeggiata da Giancarlo Oddi, grande difensore della Lazio dello scudetto 1974, e composta da tanti cari amici di Toni come Ninetto Davoli, Franco Oppini, Stefano Masciarelli.

La giornata si è aperta con la deposizione di una corona di fiori sulla tomba dove riposano Toni Santagata e suo figlio Saverio, prematuramente scomparso qualche anno prima. Nel pomeriggio una partita di calcetto tra la Nazionale Attori ed una rappresentanza di sindaci dei Monti Dauni, poi l’intitolazione della piazza e il concerto tributo a Toni Santagata con la storica cantante della sua band, Flora Celi. A tutte le manifestazioni ha preso parte la moglie del cantante, Vanna Isola, molto legata a suo marito e al paese dove trascorre molto del suo tempo.

“Per me oggi è una giornata speciale ed emozionante. Sono felice di essere circondata da tutti questi amici che non hanno mai dimenticato Toni. E poi una piazza tutta dedicata a lui, che gioia. D’altronde è giusto così. Lui ha fatto tanto per il suo paese. Mi manca tutto di Toni, eravamo sempre insieme, m i manca la sua presenza, la sua allegria, la sua tenerezza. Ascolto le sue canzoni, ma non è la stessa cosa, voglio sentire la sua voce…”.



“Abbiamo voluto celebrare Toni nel suo paese – ha aggiunto il sindaco Pietro Bove – con il gesto e con la dedica più importante che potessimo fare, dedicandogli lo spazio più importante di Sant’Agata, la piazza principale. Toni meritava il massimo perchè ha fatto tanto per il nostro paese, dimostrando orgoglio verso le sue origini. Non tutti lo fanno”.