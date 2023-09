“Arte del Riciclo”, a Torremaggiore evento di sensibilizzazione a cura di ABC the New Care

L’arte del riciclo in un’ottica di prevenzione e recupero. È questo il tema che sarà affrontato mercoledì 6 settembre 2023, a partire dalle ore 20.00, dall’associazione Abc the New Care presso il castello ducale di Torremaggiore.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del cartellone “Torrestate 2023” promosso dall’amministrazione comunale, vedrà gli interventi di Elvira Pettolino, presidente dell’associazione Abc The New Care; Emilio di Pumpo, sindaco di Torremaggiore; Lucia Di Cesare, assessore comunale alle Politiche sociali; Luigi Fiore, nutrizionista biologo e Rossella Soldano, poetessa.

“Riteniamo che la prevenzione ambientale e l’arte del riciclo – spiegano gli organizzatori – siano temi fondamentali per il benessere individuale e delle comunità. Prevenire vuol dire adottare le misure utili alla riduzione dei rifiuti e, di conseguenza, della loro pericolosità. Il riciclo creativo, inoltre, è una buona prassi che consente di riutilizzare quei rifiuti che possono tornare utili in una nuova veste. Lo scopo è ridurre gli sprechi e la quantità di scorie nell’ambiente”. Nel corso della manifestazione è previsto l’intrattenimento musicale a cura de “I fuori corso”; il buffet sarà offerto dal ristorante “Le tre volte”.