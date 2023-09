Super Malcore non basta. Il Messina ferma il Cerignola sul 2 a 2, gol beffa nei minuti finali

Non basta un grande Malcore, autore di una doppietta, per regalare al Cerignola la prima vittoria stagionale contro il Messina. Decisiva l’espulsione a cinque minuti dal novantesimo di Leonetti che ha consentito ai siciliani di trovare il gol del pari nei minuti di recupero. Il Messina passa in vantaggio poco prima della mezzora con l’esterno sinistro Tropea, ma la reazione del Cerignola è veemente e dopo appena tre minuti va in gol con Malcore.

Il numero 9 gialloblu ad inizio ripresa firma la sua seconda rete personale e illude compagni e tifosi. Il Messina trova la forza di reagire e, in superiorità numerica nei minuti finali, pareggia in pieno recupero con Firenze che pennella un grande calcio di punizione. Finisce 2-2.