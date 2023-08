Gino Lisa: voli per Milano e Torino pieni al 50%, Catania e Verona intorno al 32%. I dati dell’aeroporto

“Sono stati pubblicati puntualmente questa mattina i dati Assaeroporti riguardanti il mese di luglio 2023. Assaeroporti, è l’Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali, associata Confindustria, Federtrasporto, Ifsc e membro Acidario Europe”. Lo rende noto l’associazione foggiana “Mondo Gino Lisa”.

“Interessante analizzare anche questa fonte, che fornisce uno spaccato più dettagliato rispetto al più generico dato di 6.218 passeggeri per il mese di luglio 2023 e di 26.480 complessivi nel periodo gennaio-luglio 2023 fornito nei giorni scorsi da Aeroporti di Puglia. Assaeroporti segnala, invece, per l’aeroporto di Foggia, per il mese di luglio 2023, 5.601 passeggeri nazionali, 325 internazionali e 235 di aviazione generale. Segnaliamo che a luglio 2023 al ‘Gino Lisa’ di Foggia ci sono un totale di 132 tra decolli e atterraggi, suddivisi in 16 sulla rotta di Catania, 20 su quella di Linate, 42 su quella di Malpensa, 18 su quella di Mostar, 18 su quella di Torino e 18 su quella di Verona. Ancora stabili le performance della rotta di Mostar per questo mese, anche se già sappiamo di picchi di riempimento nel mese successivo, come quanto si è verificato sabato 26 agosto 2023 e che ha visto l’aereo pieno”.

“Mondo Gino Lisa” fa sapere che “nel secondo mese di esercizio, la rotta verso l’aeroporto di riferimento per Medjugorje conferma la sua fase di rodaggio con performance limitate, causate probabilmente dalla lentezza nel fornire supporto da parte dei tour operator locali ed il tempo limitato per crearsi spazio nel panorama delle offerte di volo Italia-Bosnia. Indubbiamente encomiabile e determinante la strategia commerciale messa in atto dalla compagnia aerea, che si sta dando da fare per rendere sostenibile questa rotta, con risultati positivi che si sono verificati già nel mese di agosto 2023″.

“Sulle rotte nazionali continuano a trainare Milano e Torino, con una determinante affermazione della rotta di Linate, che da giugno si è aggiunta a quella di Malpensa nelle giornate di sabato e domenica e già confermata per la stagione invernale prossima (la domenica ci sarà una variazione di orario già favorevole ai rientri di termine weekend). Inoltre, la tratta verso il capoluogo piemontese è ormai diventata un osso duro facendo perno sulle cintura di ben tre stabilimenti della galassia Fiat/Iveco/Ftp tra Foggia, Termoli e San Nicola di Melfi e che iniziano a far registrare il ‘tutto esaurito’ anche presso le agenzie di autonoleggio dello scalo. La percentuale di riempimento per queste tratte si dovrebbe confermare intorno al 50%”.

Infine, gli altri due voli italiani. “Secondo mese di operatività per le tratte di Verona e Catania, quest’ultimo alle prese con le chiusure dello scalo tra incendi e attività dell’Etna, verificatesi a cavallo tra la fine del mese di luglio e la prima metà di quello di agosto. Su tali tratte, la percentuale di riempimento complessiva dovrebbe aggirarsi rispettivamente attorno al 32%. Non sono infine da sottovalutare gli ottimi numeri dell’aviazione generale. Nel solo mese di luglio 2023 sono stati 235 i voli privati (tra partenze e arrivi). La particolarità è che tali voli privati erano diretti o provenivano praticamente da tutto il mondo, segno che il ‘Gino Lisa’ di Foggia si sta facendo sempre di più conoscere come punto di riferimento per questo segmento di mercato, complice anche la temporanea chiusura dell’aeroporto di Salerno”.