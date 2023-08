Selvaggia Lucarelli su Instagram: “Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia”

“Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia ma meglio di Uyuni in Bolivia, che per me resta il parametro assoluto della bruttezza urbanistica nella galassia”. Lo ha scritto la giornalista, blogger e personaggio tv Selvaggia Lucarelli, in questi giorni in vacanza in Colombia con il proprio fidanzato.

Non è la prima volta per Foggia. A giugno dello scorso anno, Giuseppe Cruciani aveva inserito il capoluogo dauno tra le città più brutte d’Italia insieme a Catanzaro.