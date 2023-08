Ritrovata l’auto degli sposini rubata a Foggia, all’interno un biglietto: “Ladro sì, ma con un cuore”

È stata ritrovata questa mattina l’auto con all’interno gli abiti utilizzati per il matrimonio rubata a Foggia un paio di giorni fa. Il mezzo era in via Zara, all’interno un biglietto: “Ladro sì, ma con un cuore”.

La storia aveva fatto il giro del web: una coppia, originaria dei Monti Dauni, dopo il ricevimento ha pernottato insieme al loro figlio in un hotel nelle vicinanze della stazione di Foggia. L'indomani, però, il risveglio è stato diverso da come se lo immaginavano. Gli sposini, infatti, si sono accorti che l'automobile era sparita. E in quella Punto Evo avevano lasciato gli abiti del matrimonio. Originari della Puglia, i due per lavoro vivono a Roma, ed è lì che Rosalba (la sposa) aveva acquistato il suo abito.