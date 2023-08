“Padel sotto le stelle” a Cerignola. Stelle nascenti e campioni si sfideranno in Piazza Duomo

Mancano pochi giorni all’evento “Padel sotto le stelle”. I giorni 1 e 2 settembre, in Piazza Duomo a Cerignola, si svolgerà un evento unico, un’occasione per la città di ospitare stelle nascenti e campioni universalmente riconosciuti nel campo di uno sport emergente, il padel che tanto sta appassionando cerignolani (e non solo).

Il variegato programma prevederà anche musica, sport, lezioni gratuite per tutte le fasce di età, lezioni inclusive ed esibizioni sportive. L’evento promosso da Incordalab e dall’amministrazione comunale di Cerignola vedrà la collaborazione di tutti i circoli padel di Cerignola che animeranno la due giorni di festa (sport house, sport village, city padel, just padel e sportcenter).