Il GAL DaunOfantino avvia la costruzione partecipata della Strategia di Sviluppo Locale con l’ascolto degli amministratori dei Comuni che compongono il partenariato istituzionale.

Il primo incontro si è svolto lunedì 23 agosto, presso la sede del GAL, e vi hanno partecipato: Giuseppe Di Leo, vice sindaco di Barletta; Antonio Vitulano, assessore alle Attività produttive del Comune di Manfredonia; Elena Muoio, assessore alle Attività produttive del Comune di Margherita di Savoia; Massimo Santoro, commissario straordinario del Comune di Trinitapoli; Vincenzo Riontino, sindaco di Zapponeta.

Il GAL DaunOfantino sta procedendo con l’analisi swot del territorio – necessaria ad individuare punti forza e di debolezza, opportunità e minacce – sulla cui base elaborare una strategia di sviluppo locale efficace e coerente con le azioni messe in campo dall’agenzia di sviluppo nei 20 anni di attività.

In parallelo, le comunità sono invitate a partecipare alla selezione dei due ambiti tematici, tra i 6 individuati dalla Regione Puglia nel Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (che ha sostituito il PSR), su cui far confluire le nuove risorse per la programmazione 2023-2027.

I temi della programmazione sono: servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari; servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi; comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare; sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali; sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

“I primi risultati dell’analisi degli obiettivi raggiunti con la programmazione in fase di chiusura – afferma la direttrice del GAL Sipontina Capurso – suggeriscono di evitare gli ambiti troppo settoriali a vantaggio di quelli più versatili, valorizzando le esperienze positive delle precedenti programmazioni al fine di raggiungere una platea più ampia di destinatari e obiettivi convergenti ed interconnessi”.

“Saranno le comunità a definire su quali ambiti concentrare la strategia di sviluppo del nostro territorio, anche perché la partecipazione è diventata parte sostanziale del bando adottato dalla Regione Puglia – aggiunge il presidente Michele D’Errico – I dati messi a disposizione degli amministratori nel primo incontro, che saranno condivisi con i partner privati del GAL e i portatori d’interesse territoriali, fanno emergere alcune interessanti convergenze da approfondire e valutare, ad esempio rispetto alla connessione tra valorizzazione delle risorse naturali e incremento dell’offerta di servizi in campo sociale, culturale e turistico”.

Gli incontri con gli attori pubblici e privati proseguiranno fino al 4 settembre. A questi seguiranno gli incontri nei Comuni del GAL DaunOfantino, tra il 7 e il 15 settembre. La fase di animazione territoriale si concluderà con l’Assemblea dei soci, convocata ad approvare la Strategia di Sviluppo Locale, e l’evento di presentazione delle azioni progettate per promuovere lo sviluppo socio-economico e valorizzare risorse ed energie del territorio.