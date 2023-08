Movida chiassosa a Peschici, sindaco chiude 3 attività del centro storico

A Peschici non si placano le polemiche relative alla movida nel centro storico. Da una parte i gestori dei quattro locali notturni presenti nel borgo, ma anche di chi ci vive e non accusa il fastidio, dall’altra alcuni residenti e turisti che puntualmente ogni anno protestano per il troppo baccano e degrado.

L’Immediato, come sempre, ha dato voce a tutti: ai residenti del centro storico che denunciano la movida senza controllo, e a coloro che difendono le attività ricreative. Abbiamo intervistato anche il sindaco Luigi D’Arenzo che ha promesso più controlli ed eventualmente verbali e ordinanze di chiusura a chi non rispetta le limitazioni imposte prima dell’estate.

Bene, il dibattito è stato molto animato, sulle nostre pagine social si sono susseguiti migliaia di commenti, ognuno liberamente ha detto la sua. La questione è tornata oggetto di discussione anche nella sede municipale dove la Giunta guidata dal sindaco D’Arenzo ha emesso un’odinanza di chiusura nella giornata del 23 agosto al bar “Wy Not” di via Purgatorio, 5. Chiusura nella giornata del 22 agosto all’Enoteca da Mario, sempre in via Purgatorio. Ben tre i giorni di chiusura inflitti al locale “Fresh” in via Matteotti 10, sempre nel centro storico di Peschici. La struttura dovrà restare chiusa nei giorni 22, 23 e 24 agosto. Le decisioni sono state prese in seguito ad una serie di esposti e denunce presentati da un comitato spontaneo del centro storico.