Ladra di San Severo evade dagli arresti domiciliari e ruba profumi in trasferta. Arrestata dai cc

Era evasa dagli arresti domiciliari a San Severo (Foggia) ed era arrivata in treno a Termoli (Campobasso) dove ha messo a segno un furto presso una nota profumeria di Corso Umberto. Una donna di 39 anni, con precedenti per furto e rapina, è stata arrestata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Termoli dopo aver sottratto tre profumi da donna firmati, per un valore di 356, in un negozio che si trova nei pressi della stazione ferroviaria.

La commessa si è accorta subito del furto e mentre la 39enne si allontanava di corsa ha chiamato i carabinieri, che hanno fermato la ladra mentre stava salendo su un treno regionale per rientrare in Puglia. L’arresto è già stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Larino. La 39enne è stata posta nuovamente agli arresti domiciliari nella sua abitazione, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla titolare della profumeria. (LaPresse)