“La Alfieri-Garibaldi non si tocca”, Angiola su scuola di Foggia: “Avrà il suo dirigente”

“Ho appreso dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Silipo la bella notizia che la scuola Alfieri-Garibaldi di Foggia torna ad essere considerata normodimensionata, avendone sempre avuto i requisiti, e pertanto avrà il suo dirigente scolastico e non subirà conseguenze gestionali confermando la totale indipendenza. Mi interessai poco più di un mese fa della vicenda che oggi arriva ad una definizione positiva per tutta la comunità scolastica foggiana”.



È quanto dichiarato dal professor Nunzio Angiola dopo aver parlato con Silipo.

“Abbiamo ottenuto la salvaguardia dell’indipendenza della scuola. Un piccolo risultato di fronte alle tante problematiche che vive la città. Lotteremo su ogni fronte per ottenere sempre attenzione e rispetto per questa città per troppo tempo abbandonata”, conclude Angiola candidato Sindaco di Foggia.