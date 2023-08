Cittadini segnalano bar per gli schiamazzi, carabinieri sospendono attività nel Foggiano

I Carabinieri della Stazione di Carapelle hanno provveduto a notificare, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un bar del comune di Carapelle.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Foggia, scaturisce dalla proposta dei Carabinieri della locale Stazione a seguito dei numerosi interventi e controlli eseguiti presso il predetto esercizio commerciale nel corso dell’ultimo anno.

Il locale, infatti, è stato oggetto di numerose segnalazioni con conseguenti interventi da parte dei militari per disturbo della quiete pubblica che avevano arrecato non poca preoccupazione nella comunità cittadina.

Constatando come nessun effetto dissuasivo abbiano sortito i precedenti provvedimenti, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha ritenuto valide le motivazioni fornite dai Carabinieri al fine la tutela di interessi primari e fondamentali per la vita della comunità carapellese.

Ciò dimostra ancora una volta il costante e concreto impegno dell’Arma dei Carabinieri, nel comune dei cinque reali siti e nella Provincia di Foggia, finalizzato alla prevenzione e alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.