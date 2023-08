Neonato abbandonato tra i rifiuti in Puglia, la mamma vuole riconoscerlo

Ha deciso di riconoscere il piccolo Lorenzo la georgiana di 23 anni, che pochi giorni fa ha partorito il neonato e poi l’ha lasciato accanto a un cassonetto della spazzatura, nel centro di Taranto.

La donna, attualmente ricoverata in Ostetricia all’ospedale Santissima Annunziata, l’ha fatto sapere attraverso il proprio avvocato. Questa mattina era già pronta per la formalizzazione dell’atto ma un problema di tipo burocratico non ha reso possibile il riconoscimento.

L’abbandono è avvenuto sabato scorso. La donna, dopo aver partorito, mossa dalla paura di poter perdere il suo lavoro, ha messo il piccolo in un sacco e poi l’ha lasciato accanto ai cassonetti della raccolta differenziata, in via Pisanelli. Una donna ha udito il pianto del bimbo e avvicinatasi al sacco ha scoperto che dentro c’era un bimbo.

La madre del neonato è indagata per abbandono di minore e rischia l’arresto qualora dovesse essere contestata l’accusa di tentato omicidio.