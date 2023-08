Lettera di Ferragosto di Angiola: “Foggia più vivibile anche per chi rientra in città”

I foggiani si apprestano a vivere una delle festività più sentite nel giorno dell’Assunzione di Maria. Nunzio Angiola, impegnato da diversi mesi ad incontrare la cittadinanza come candidato Sindaco per cercare di disegnare una città diversa, migliore, ha voluto rivolgere un messaggio di auguri a tutta la comunità foggiana facendo una riflessione.



“In questi giorni ho visto tante famiglie riunirsi con parenti che ormai vivono da decenni lontano da Foggia, ma che non rinunciano a tornare nella loro città di origine per ritrovarsi con famigliari e amici e per rivivere tradizioni religiose e culinarie. Farò di tutto affinchè già dal prossimo anno la città possa tornare ad essere più vivibile, più accogliente sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo tutelare e valorizzare le tradizioni dei foggiani perchè rappresentano il legame tra le vecchie e le nuove generazioni”.

Angiola ha poi annunciato di aver inviato una lettera a tutti i foggiani con un impegno scritto che riguarda il futuro di Foggia. Ecco il testo della lettera.



“Ho scelto di scrivere una lettera perché fosse stampato il messaggio da consegnarti come una traccia indelebile, un impegno scritto che riguarda il futuro della nostra Foggia. Un sogno che può diventare un progetto realizzabile, ma solo se stiamo insieme, uniti nell’intento di restituire opportunità e speranza a questa comunità, che per troppo tempo ha dovuto sopportare soprusi e digerire false promesse. Dobbiamo lavorare per rendere la città più sicura per i suoi abitanti e per chi potrebbe essere interessato ad investire, avviando imprese e creando posti di lavoro. L’occupazione sarà il nostro primo pensiero, ma dovremo aprire un dialogo con i giovani affinché comprendano che se impariamo a difendere questa città come se fosse la nostra mamma, se crediamo nelle grandi possibilità che questo territorio ci offre, allora tutto sarà possibile. Dovremo costruire una nuova identità che parta dal senso civico, dal rispetto anche delle piccole regole, aiutando e sostenendo chi si impegna per dare un futuro ai nostri ragazzi. Avremo la necessità di confrontarci spesso per capire se stiamo andando nella direzione giusta, quella di tenere la città pulita e in ordine, i giardini vivibili, le strutture sportive funzionanti, a cui si affiancheranno quelle di nuova realizzazione. Percepisco una voglia di cambiamento, ecco perché ti dico che questa città ha bisogno anche di un Sindaco che possa essere davvero il primo cittadino, in grado di rappresentare Foggia dignitosamente ad ogni livello istituzionale, in Puglia, in Italia, nel mondo. Dobbiamo cambiare l’immagine di questa città mostrando la sua parte migliore: quei cittadini che ancora credono in un futuro per la nostra Foggia”.