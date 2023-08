Trash senza fine a Manfredonia, cittadini allibiti per lo show con Bucatino. “Che grezzata”

Trashata di proporzioni inaudite a Manfredonia dove è andato in scena una sorta di “carnevale estivo”. L’evento è stato intitolato “Parodia d’Estate”, una parata itinerante “per cantare e ballare insieme alla scuole di ballo nel centro storico della città”. In prima fila quelli di “Io sono Partita Iva”, associazione di commercianti, tornata in auge dopo mesi di assenza, alla quale l’amministrazione Rotice si affida spesso per l’organizzazione di eventi e serate.

Il video dello spettacolo è stato molto cliccato sui social grazie ad una diretta facebook di statoquotidiano.it. Nel filmato è grande protagonista l’icona trash della tv, Francesco Nozzolino detto “Bucatino”, personaggio reso celebre da Paolo Bonolis in “Ciao Darwin”.

Tra balletti brasiliani, costumi di vario genere e tormentoni estivi, lo show è andato avanti per gran parte della serata lasciando perplessi molti utenti. “Siamo caduti nella m**** totale”, scrive uno. “Manfredonia paese dei balocchi”, aggiunge un altro.

E ancora: “Uno scempio”; “A voi fa ridere, sinceramente a me fa piangere”; “Ma veramente ci meritiamo questo?”; “Terra, terra”; “Quanto disagio”; “Che grezzata”; “Ed ecco come vengono buttati i soldi a Manfredonia, complimenti. E noi paghiamo. Poi non lamentiamoci degli aumenti dell’immondizia, arrivata scaduta, e di tutto il resto”.

A completare l’opera, la presenza in prima fila, quasi a coordinare lo spettacolo, di un uomo noto agli inquirenti, arrestato nel 2020 in una maxi operazione antidroga e tuttora sotto processo. “Annamo bene” diceva Sora Lella.