Tragedia a Marina di Lesina, ragazzino di 17 anni muore annegato. Inutili i tentativi di rianimarlo

Tragedia a Marina di Lesina. Un ragazzino di 17 anni è annegato mentre era in acqua. L’allarme era stato lanciato perché risultava disperso da qualche tempo.

La centrale operativa del 118 di Foggia è stata allertata alle 14, ma le attività di ricerca in acqua si sono protratte fino alle 15. È intervenuto anche l’eliasoccorso che ha vericellato il rianimatori, il quale ha lavorato per circa 2 ore nel tentativo di salvarlo. Ma non c’è stato nulla da fare per il minorenne di origini straniere, per cui è stato dichiarato il decesso.

La mamma, appresa la notizia, ha avuto un malore ed è stata assistita dai sanitari sul posto.