Motoclista muore contro un palo: Vito Cascella (originario di Cerignola) era l’assistente dei Modà

Un’ultima corsa solitaria nella notte prima che una distrazione lo tradisse. È andato a sbattere contro un palo in via Cavour, alle 2, ed è stato sbalzato a terra dalla moto. Un impatto tremendo. Non ce l’ha fatta Vito Cascella, 47 anni, di Cassano d’Adda ma originario di Cerignola (era molto conosciuto nella comunità), volto conosciuto in Martesana per via della sua collaborazione con i Modà, il gruppo musicale fondato più di 20 anni fa a Cassina da Francesco, Kekko, Silvestre, del quale era stato a lungo assistente. La tragedia, a Cernusco, il motociclista avrebbe fatto tutto da solo, i carabinieri di Pioltello sono al lavoro per ricostruire con esattezza la collisione. C’è da chiarire la causa dell’incidente, per ora non si esclude nulla, sono andati avanti per ore i rilievi per stabilire la velocità a cui la vittima viaggiava. Solo una circostanza è certa: in quel momento in strada non c’era nessun altro.

