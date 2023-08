A Pietramontecorvino una petizione per dedicare piazza a Silvio Berlusconi

Una petizione è stata firmata da oltre 150 cittadini di Pietramontecorvino, piccolo comune in provincia di Foggia con meno di tremila abitanti, per chiedere di modificare il nome di piazza Centro anziani in piazza Silvio Berlusconi, dedicandola così al leader di Fi scomparso a giugno.

L’idea è di Francesco Mancini, coordinatore regionale di ‘Studenti per le Libertà’, che studia a Bari ma risiede a Pietramontecorvino. «Nel giorno della sua morte – spiega – ho promesso a lui e a me stesso che avrei portato a termine questo impegno che è subito diventato un dovere nei confronti dei nostri ideali e della sua storia, consapevoli di tutti gli ostacoli che ci aspettano per vederci approvata questa richiesta».

“Trovo molto interessante – continua – che a voler firmare questa petizione c’è chi non ha mai votato per Silvio, né per Forza Italia, né per il centrodestra, ma ne hanno apprezzato la determinazione, il coraggio, l’impegno e il solco innegabile. Siamo inoltre ben consapevoli che per intitolare un luogo pubblico a una persona scomparsa sono necessari 10 anni di tempo minimo di attesa, tuttavia basandoci sull’ art.4 della legge n.1188 del 1927 che consente la deroga su casi eccezionali, facciamo già appello al prefetto di Foggia Maurizio Valiante e al ministro degli Interni Matteo Piantedosi ad accogliere la nostra proposta rendendo giustizia a un pezzo di storia italiana del calibro di Silvio Berlusconi”.